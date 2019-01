Olympus om d e m1x systeemcamera

18 tot 60fps

Accu's, stabilisatie, weerbestendigheid

De nieuwe Olympus is een spiegelloze systeemcamera met microfourthirds-sensor en een resolutie van 20,4 megapixel. Je kunt fotograferen met maar liefst 18 foto's per seconde in RAW-formaat mét behoud van autofocus.Zonder autofocus kun je zelfs op 60 foto's per seconden fotograferen, eveneens in volledige resolutie en in RAW. Er is ondersteuning voor twee UHS-II SD geheugenkaarten.De camera beschikt over een 3 inch scherm dat volledig is te draaien en naar voren is te klappen, zodat je eenvoudig vlogs of selfies kunt maken. Met een joystick kun je kiezen uit 121 kruislingsgevoelige fasedetectie-autofocuspunten op de sensor.Dit komt dan bovenop een traditioneel contrastdetectiesysteem. Het schermpje kun je gebruiken om een focuspunt te kiezen door hem aan te raken.Verder is de camera voorzien van een ingebouwde accugrip. Hier passen twee BLH-1-accu's in. Daarmee kun je tot 2.580 beelden vastleggen in de accubesparende modus.Via de usb-oplaadfunctie kun je de twee accu's opladen en dat kost ongeveer een uur tijd. Met een cartridgesysteem kun je de accu's vrij gemakkelijk uit de camera halen, zelfs als het toestel op een statief bevestigd is.