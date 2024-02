Panasonic kondigt de compacte LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO aan

Het objectief is ontworpen voor hoge resoluties zodat de scherpte van de foto's gegarandeerd is. Het levert een mooie bokeh op in het hele zoombereik. Voor de videograaf is het prettig om te horen dat de focus breathing tot een minimum beperkt is.



Het objectief is vanaf april 2024 verkrijgbaar in de L-mount voor een adviesprijs van 999 euro.



