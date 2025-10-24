Een reden om voor twee statieven te kiezen

Meer: Fototip
Een reden om voor twee statieven te kiezenvrijdag 24 oktober 2025, 22:55 door Nando Harmsen | 42x gelezen | 0 reacties
Een statief kan een onmisbaar hulpmiddel zijn voor je fotografie. Lange sluitertijden, stabiliteit, gemak, een statief dient meerdere doeleinden. Het kan handig zijn om er twee te hebben.
Een statief is voor sommigen een ellende om te gebruiken. Dat ligt dan meer aan de manier van het opzetten, dan iets anders. Doe je het goed, is het heerlijk in gebruik. Het vergroot de mogelijkheden en het gemak.
Kies je dan voor een groot, zwaar en robuust statief? Of ben je beter uit met een compact, lichtgewicht, doch stevig statief? De keuze is niet altijd even eenvoudig.
In feite is er niet één statief dat voor alle omstandigheden ideaal is. Soms is een groot en zwaar statief de beste keuze, soms juist een lichtgewicht en compact exemplaar. De conclusie is eenvoudig. Zorg dat je er twee hebt.
Voor situaties waarin stabiliteit en stevigheid het belangrijkste is, kies je voor de grote zware. Dat kan aan het strand in de branding zijn, of tijdens harde wind. Of wanneer je zware apparatuur gebruikt.
Ben je veel afstand aan het afleggen, of op reis? Dan is een groot en zwaar statief niet zo handig. In dat geval is de keuze voor een lichtgewicht en compact statief beter. Zo lang het maar stabiel is, dat is wel belangrijk.
Je kiest het statief voor het gebruik dat je voor ogen hebt. In beide gevallen is het concessies doen. Of je hebt een zwaar statief dat niet ideaal voor reizen is. Of je hebt een lichtgewicht en compact statief waar je iets inlevert op stabiliteit.
Overweeg daarom om twee statieven te hebben. Zo grijp je nooit mis. Het is misschien een flinke investering, maar het loont zeker.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
