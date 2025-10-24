Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel - 90 euro voordeel! Word nu lid!
Nando Harmsen

Een reden om voor twee statieven te kiezen

vrijdag 24 oktober 2025, 22:55 door | 42x gelezen | 0 reacties

Een statief kan een onmisbaar hulpmiddel zijn voor je fotografie. Lange sluitertijden, stabiliteit, gemak, een statief dient meerdere doeleinden. Het kan handig zijn om er twee te hebben.

Een statief is voor sommigen een ellende om te gebruiken. Dat ligt dan meer aan de manier van het opzetten, dan iets anders. Doe je het goed, is het heerlijk in gebruik. Het vergroot de mogelijkheden en het gemak.

Nando statief groot

Mijn Gitzo GT3542LS, groot, relatief zwaar, maar erg robuust.

Kies je dan voor een groot, zwaar en robuust statief? Of ben je beter uit met een compact, lichtgewicht, doch stevig statief? De keuze is niet altijd even eenvoudig.

In feite is er niet één statief dat voor alle omstandigheden ideaal is. Soms is een groot en zwaar statief de beste keuze, soms juist een lichtgewicht en compact exemplaar. De conclusie is eenvoudig. Zorg dat je er twee hebt.

Voor situaties waarin stabiliteit en stevigheid het belangrijkste is, kies je voor de grote zware. Dat kan aan het strand in de branding zijn, of tijdens harde wind. Of wanneer je zware apparatuur gebruikt.

Nando statief klein

Mijn Gitzo GT1550 Traveller statief. Klein, licht, en toch stevig genoeg om een telezoomobjectief te kunnen gebruiken.

Ben je veel afstand aan het afleggen, of op reis? Dan is een groot en zwaar statief niet zo handig. In dat geval is de keuze voor een lichtgewicht en compact statief beter. Zo lang het maar stabiel is, dat is wel belangrijk.

Je kiest het statief voor het gebruik dat je voor ogen hebt. In beide gevallen is het concessies doen. Of je hebt een zwaar statief dat niet ideaal voor reizen is. Of je hebt een lichtgewicht en compact statief waar je iets inlevert op stabiliteit.

Nando statief groot en klein

Kies het statief dat het meest geschikt is voor wat je gaat doen.

Overweeg daarom om twee statieven te hebben. Zo grijp je nooit mis. Het is misschien een flinke investering, maar het loont zeker.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

