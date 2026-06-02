Elja Trum

Polaroid kondigt Go Generation 3 instant camera aan

dinsdag 2 juni 2026, 13:31 door | 96x gelezen | 0 reacties

Polaroid heeft de Go Generation 3 aangekondigd. Deze nieuwe versie van de compacte analoge instant camera krijgt onder andere een vernieuwde lens, krachtigere flitser en nieuwe kleuren. De camera komt beschikbaar in de Benelux voor een adviesprijs van 89,99 euro.

Polaroid Go Generation 3


Kleine instant camera


De Polaroid Go-serie is gericht op fotografen die een kleine instant camera zoeken. De Go Generation 3 blijft volgens Polaroid de kleinste analoge instant camera ter wereld.

Daarmee is het vooral een camera voor spontane momenten, feestjes, vakanties en situaties waarin je direct een fysieke foto wilt kunnen maken en delen.

De camera maakt gebruik van het kleine Polaroid Go-filmformaat. De afdrukken zijn daardoor kleiner dan de klassieke Polaroid-foto's, maar ook makkelijker mee te nemen of bijvoorbeeld in een portemonnee, agenda of telefoonhoesje te bewaren.

Een belangrijk aandachtspunt blijft de prijs per foto. Instant film is relatief duur, zeker vergeleken met digitale fotografie of smartphonefoto's. Daar staat tegenover dat je direct een tastbare afdruk hebt.

Vernieuwde lens en flitser


Bij de derde generatie heeft Polaroid de lens aangepast. Volgens het merk moeten selfies en groepsfoto's daardoor beter in beeld komen, ook wanneer je de camera op armlengte gebruikt. De camera beschikt hiervoor ook over een ingebouwde selfiespiegel en zelfontspanner.

Daarnaast is de flitser krachtiger geworden. Dat moet zorgen voor helderdere foto's met meer contrast, vooral in situaties met minder licht of wisselende lichtomstandigheden.

Dubbele belichting


Net als bij eerdere Polaroid-camera's is er een functie voor dubbele belichting aanwezig. Daarmee kun je twee opnames combineren in één instant foto. Dit geeft creatieve mogelijkheden, bijvoorbeeld bij portretten, silhouetten of abstractere beelden.

Prijs en beschikbaarheid


De Polaroid Go Generation 3 is verkrijgbaar via Polaroid-verkooppunten in de Benelux. De losse camera heeft een adviesprijs van 89,99 euro. De bundel met Color Film voor 8 foto's kost een tientje extra.

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

