Ricoh kondigt de nieuwe THETA SC2 360° camera aan

De THETA SC2 is een camera met twee objectieven die in één enkele opname een 360° foto kan maken, of filmen. Het is een gebruiksvriendelijke camera die heel geschikt is voor de fotograaf die weinig of geen ervaring heeft met 360° fotografie en video.



De camera heeft dezelfde slanke camera body die bekend is van alle Ricoh 360° camera's. Hij is heel compact en lichtgewicht zodat er geen reden is om de camera thuis te laten. Er kunnen opnames gemaakt worden met een resolutie van 14 megapixels, en video in 4K kwaliteit met 30 beelden per seconde.