Benro Theta; een statief dat zichzelf recht zet

Je kunt het statief aanvullen met extra afneembare modules. Zo heb je voor het automatisch waterpas zetten van je camera wel de batterijmodule nodig. Een gyroscoop en elektromotoren in het statief zorgen er dan voor dat je foto's altijd waterpas zijn.



Diezelfde accu is ook te gebruiken om andere module van stroom te voorzien. Je kunt echt gebruik als powerbank, dus bijvoorbeeld ook om je camera mee op te laden. Gebruik je hem voor het rechtzetten, dan moet één acculading je statief 8.000 keer waterpas kunnen maken.



Ook is er een camera controle module, waarmee je jouw camera op afstand - via je smartphone - kunt bedienen. Met de GoLive module kun je dan weer video vanaf je camera live streamen naar bijvoorbeeld Youtube.



Er komen twee maten; de Theta en de Theta Max. De Theta gaat tot maximaal 1,55 meter en de Max tot 1,70 meter. De statieven zijn gemaakt van koolstofvezel.