Sigma komt met een 500mm objectief voor E- en L-mount

De 500mm f/5.6 kan gebruikt worden met zowel de 1,4x als de 2,0x teleconverter van Sigma. Hiermee wordt een indrukwekkend bereik gehaald. Er zijn een aantal programmeerbare knoppen beschikbaar en het objectief is uiteraard beschermd tegen vocht en stof.



De prijs is net zo indrukwekkend als de lengte en gewicht. De adviesprijs ligt op 3.199 euro. Dit lijkt een flink bedrag, maar voor een dergelijke brandpuntafstand en maximale lensopening is het een heel scherpe prijs. Het objectief is leverbaar vanaf maart 2024.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.