Sigma 17mm f/4, 50mm f/2 en 23mm f/1.4 aangekondigd

Sigma 17mm f/4 DG DN Contemporary

Sigma 50mm f/2 DG DN Contemporary

Sigma 23mm f/1.4 DC DN Contemporary

Wil jij ook gave foto's maken?

Sigma heeft onlangs de 17mm f/4 DG DN Contemporary ge´ntroduceerd, een ultragroothoeklens speciaal ontworpen voor full-frame systeemcamera's. Deze lens weegt slechts 225 gram (in de L-Mount versie) en heeft een lengte van 48,8 millimeter.Het ontwerp van deze lens is ge´nspireerd door Sigma's Cine-lenzen. De 17mm f/4 is voorzien van een metalen behuizing met een gestructureerde scherpstelring, een diafragmaring en een zonnekap.Bij de lens worden zowel metalen magnetische als klikbare lensdoppen geleverd. Sigma heeft de scherpstelling aangepast en de totale lengte van de lens ingekort om een compacte behuizing te realiseren.De 17mm heeft een minimale scherpstelafstand van 12 centimeter. De korte scherpstelafstand maakt het mogelijk om close-upfoto's te maken met uitgebreide achtergronden. Volgens Sigma is deze lens daarom ideaal voor vloggers, wandelaars en landschapsfotografen.De 50mm f/2 DG GN is specifiek ontworpen voor full-frame systeemcamera's. Dit standaard objectief is beschikbaar in Sony E-mount en Leica L-Mount versies. De lens heeft een AF/MF schakelaar en een diafragmaring op de volledig metalen behuizing.Het maximale diafragma van f/2 zorgt volgens Sigma voor een prachtig bokeh. Het optische ontwerp levert een prestatie die vergelijkbaar zou zijn met de 50mm f/1.4 DG DN Art, maar dan in een compactere vorm (37% kortere lengte en 48% lichter gewicht).De Sigma 23mm f/1.4 is een lichtsterke groothoeklens, speciaal ontworpen voor APS-C systeemcamera's. Het objectief heeft een beeldhoek equivalent aan een 35mm full-frame.Sigma stelt dat deze lens is ontworpen voor optimale mobiliteit in combinatie met APS-C systeemcamera's. De lens heeft een compacte en lichte behuizing, met een gewicht van 340 gram en een lengte van 76,9 millimeter.