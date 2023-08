Sony introduceert de A7C II en de A7C R camera's

De A7C serie van Sony is uitgebreid met twee nieuwe camera's. De Sony A7C II als opvolger van de eerste versie, en de A7C R, een 61MP hoge resolutie camera. Deze twee full frame camera's zijn compact en hebben de nieuwe AI AF tracking.



DE A7C II heeft een 33 megapixel full frame sensor is een compacte camerabody. Met 12 x 7 x 6 cm en slechts 513 gram is het onder andere perfect voor reis- en straatfotografie. De A7C R heeft de 61 megapixel full frame sensor die ook in de A7RV te vinden is.