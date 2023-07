Sony kondigt de FE 70-200mm f/4 Macro aan

De Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS II is de opvolger van de eerste versie van dit objectief. Het heeft vier lineaire motoren waardoor het 20% sneller is, en de tracking van onderwerp twee keer zo nauwkeurig kan zijn.



Een bijzonderheid van dit nieuwe objectief is het behoud van tracking en autofocus tijdens het zoomen. Combineer je dit objectief met de Sony A1, dan kan je nu tot 30 beelden per seconde maken.



De FE 70-200mm f/4 G OSS II heeft de term macro meegekregen. Het kan door de kleine minimale scherpstelafstand een vergrotingsfactor van 0,5x behalen over het hele brandpuntbereik. Combineer je het objectief met een 2x teleconverter, dan heb je een volledige 1:1 vergroting.



Het objectief heeft geen intern zoom mechanisme waardoor het zo compact mogelijk gehouden wordt. Zoom je in tot 200mm, dan wordt het objectief langer.



Het objectief zal eind juli 2023 beschikbaar zijn. De prijs van dit objectief is 1999 euro.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.