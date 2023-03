Sony kondigt de full frame ZV-E1 aan voor content creators

De ZV-E1 is de nieuwste camera voor de makers van video content. De full frame sensor met 12,1 megapixels heeft een dynamisch bereik van 15 stops en een grote lichtgevoeligheid. Dit alles is dankzij een back illuminated CMOS sensor.



De camera kan zonder problemen in 4K opnemen tot een framerate van 120 fps. Dankzij de snelle BIONZ XR processor is de AF snelheid flink verbeterd en zijn de AI gebaseerde tracking, auto framing en frame stabilisatie mogelijk.