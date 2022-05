Sony kondigt de Xperia 10 IV en Xperia 1 IV smartphones aan

De Xperia 10 iV is een iets kleinere en aanzienlijk goedkopere smartphone. De camera's en het scherm zijn niet veranderd ten opzichte van de voorganger. Alleen de accu capaciteit is verbetert en je krijgt een snellere processor.



De Sony Xperia 1 IV zal 1399 euro gaan kosten, de Sony Xperia 10 IV 499 euro. Beide smartphones liggen vanaf juni 2022 in de winkel.



Bekijk ook de cursus smartphone fotografie op Photofacts Academy

Wil jij meer doen met smartphone fotografie? Zoek je een manier om je smartphone foto's een niveau hoger te brengen, zodat ze meer zijn dan een simpel kiekje? Bekijk dan de cursus smartphone fotografie op Photofacts Academy.