Sony kondigt het FE 24-50mm f/2.8 G standaard zoomobjectief aan

Sony heeft een nieuw compact zoomobjectief aangekondigd voor de fullframe mirrorless camera's. Het bereik loopt van 24mm tot 50mm met een maximale lensopening van f/2.8 over het hele bereik. Het is 9,2 centimeter lang en weeg slechts 440 gram.



Het bereik van het objectief omvat de meest populaire brandpunten voor allerdaags gebruik. Het heeft 11 lamellen voor een mooie circulair diafragma. Het is stil en de autofocus is snel genoeg om de 120 beelden per seconden van de Sony A9 III bij te houden.





De diafragmaring kan op stil gezet worden voor video. Een programmeerbare knop is aanwezig en het objectief is spatwater dicht. Hoewel niet voor de volle 100 procent, laat Sony weten.Het objectief is vanaf maart 2024 beschikbaar voor een adviesprijs van 1.299 euro.