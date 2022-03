Sony presenteert de FE 16-35mm f/4 power zoom lens

Sony heeft zijn assortiment objectieven uitgebreid met de FE 16-35mm f/4 power zoom lens. Deze compacte zoomlens is met het oog op filmen gemaakt, maar is natuurlijk ook geschikt voor andere toepassingen.



Het bijzondere is de power zoom waarbij je met een knop kunt inzoomen of uitzoomen.



De FE 16-35mm f/4 Power zoom heeft een diafragma van f/4 dat in het hele zoombereik constant blijft. Dit zoomen gebeurt via een zoomknop, in plaats van een zoomring.



Dit maakt het mogelijk om te zoomen met een constante snelheid. Ideaal voor het filmen.