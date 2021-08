Tamron introduceert een alles-in-een-zoomlens

Tamron heeft een alles-in-een zoomlens aangekondigd voor APS-C mirrorless camera's. Met een bereik van 18-300mm heb je in principe geen andere lens meer nodig.



Vanaf 24 september is deze lens verkrijgbaar voor de Sony E-mount. Later dit jaar zal deze lens ook voor de Fujifilm X-mount beschikbaar komen.



De Tamron 18-300mm f/3,5-6,3 Di III-AVC VXD (Model B061) heeft een totaal zoombereik van 16,6x en heeft daarmee voldoende bereik voor de meeste situaties. De beeldhoek van dit objectief komt overeen met ongeveer 27mm tot 450mm op een full-frame.