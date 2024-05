Eerste impressie van de Fujifilm X-T50

Ik kreeg gelegenheid om met de nieuwe Fujifilm X-T50 te fotograferen. Het gebruik van de camera was verrassend prettig. Hoewel het zeker niet het topmodel camera van de fabrikant is, doet de camera er zeker niet voor onder. Ik verwacht dat het een succesvolle camera kan worden.



De Fujifilm X-T50 is de opvolger van de X-T30 mark II. Zoals je ziet is het getal 40 overgeslagen. Dit is een bewuste keuze, want de camera heeft de vijfde generatie sensor en beeldprocessor. Het is opvallend dat de X-T50 dezelfde sensor heeft als de populaire X100 VI.