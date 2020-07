Extreem veel licht tegenhouden: review van het Haida One Million X Edition filter

Een belichtingstijd van 3600 seconden, ofwel een heel uur. Op deze sluitertijden maakt een kwartier meer of minder niet uit. Let op de lichtlekkage in aan de randen. (18mm, ISO200, f/8, 3600 sec)

Het resultaat van bijna 1 uur belichten ziet er niet eens zo slecht uit. Maar er zijn twee dingen die opvallen. Ten eerste, er is lichtlekkage ontstaan, wat voornamelijk aan de randen van de foto te zien is, en - wat in dit formaat niet te zien is - het ruisniveau is erg toegenomen.Lichtlekkage is een groot probleem bij dit filter. Het filter zelf sluit heel goed af, en op die plek vindt de lichtlekkage ook niet plaats. In dit geval is het licht dat door de optische zoeker van de camera heen lekt.Je zou denken dat dit niet kan, aangezien de spiegel omhoog geklapt is, en de zoeker afsluit, maar elke spiegel heeft een deel dat licht door kan laten, zodat de autofocus en belichtingsmeter kan werken.Voor het fotograferen met deze lange belichtingen is het heel belangrijk om ook je oculair af te sluiten. Natuurlijk is dit niet nodig als je een mirrorless camera gebruikt. Maar waar alle camera's wel last van hebben is de toename in ruis en hot pixels.