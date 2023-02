Impressie van de nieuwe Sony FE 50mm f/1.4 GM

Ben je een liefhebber van een standaard objectief, dan zal de nieuwe Sony FE 50mm f/1.4 GM je zeker aanspreken. Dit lichtsterke objectief is de vervanger voor het ZA model, en beloofd een flinke vooruitgang in snelheid en beeldkwaliteit.



Een 50mm objectief wordt niet voor niets al decennia lang een standaard objectief genoemd. Het heeft een beeldweergave die overeenkomt met wat we met onze ogen zien. Zodoende geeft een foto die met 50mm is gemaakt een heel natuurlijk uiterlijk.