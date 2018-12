Review: Boek Sport fotografie

Een walkstool of hard case koffer om op te zitten

Het feit dat je jeniet op een andere camera of met je computer moet formatteren, maar in de camera waarmee je gaat fotograferen zelf is echt een heel nuttig advies in het boek! Er kan namelijk een verkeerde datastructuur op je geheugenkaartjes ontstaan als je dit niet doet, wat kan leiden tot verminkte bestanden.Dat bij het gebruik van een(2.0 of 1.4), iets wat je als sportfotograaf wel altijd bij je moet hebben) de kwaliteit van de opname marginaal achteruit gaat wist ik niet. Evenals het feit dat het scherpstellen net even iets langzamer gaat. Goed om wel even in acht te nemen!Dat eentoch wel handig is om bij je te hebben voor de sportportretten, om even de schaduwen op te helderen als de zon hoog aan de hemel staat, is ook een goede tip. Tijdens wedstrijden is flitsen vaak verboden, maar tijdens de prijsuitreiking of huldiging kun je er mooiere portretten mee schieten.Eenwordt aangeraden om je lens te beschermen tegen stof en vette vingers. Een polarisatiefilter wordt blijkbaar regelmatig gebruikt onder sportfotografen. Je kunt er bijvoorbeeld de luchten wat spannender mee maken.Zorg er in ieder geval voor dat het multi-coated is zodat reflecties zoveel mogelijk worden voorkomen. Goede merken zijn bijvoorbeeld B&W, Tiffen of Hoya.Eenis ook een handig en onontbeerbaar hulpmiddel dat je als sportfotograaf bij je moet hebben, evenals een. Vaak moet je tijdens de wedstrijd al foto's uploaden (in JPG, aangezien je vaak toch geen tijd hebt om ze te bewerken). En met je smartphone kun je zorgen voor een internetverbinding als er geen wifi is.