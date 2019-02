Review: Canon EOS R full-frame systeemcamera

Nieuw is de M.Fn balk. Dit is het kleine touch-balkje achterop de camera. Je kunt hem op veel verschillende manieren gebruiken. Bijvoorbeeld om snel je lichtgevoeligheid aan te passen.



Zelf gebeurde het me wel een paar keer dat ik per ongeluk een instelling veranderde. Het is mogelijk een 'lock' op het balkje te zetten zodat je eerst even aan de linkerkant van het balkje moet drukken om hem te ontgrendelen. Zo kun je ongewild aanpassen van een instelling voorkomen.





Elektronische zoeker

Sensor

Accu

Uitklapscherm

Inherent aan systeemcamera's zijn de elektronische zoekers. Bij een spiegelreflexcamera heb je een optische zoeker waar je via een pentaprisma en een spiegel door het objectief naar je beeld kijkt. Die spiegel hangt voor je sensor en wanneer je een foto maakt wordt deze eerst omhoog geklapt.Bij een systeemcamera kijk je in je zoeker naar een klein schermpje. Hierdoor heb je dus geen pentaprisma en spiegel meer nodig. De sensor wordt belicht en het beeld daarvan wordt rechtstreeks naar je elektronische zoeker gestuurd.Het grote voordeel hiervan is dat je in de zoeker direct direct het beeld kunt zien zoals ook het eindresultaat van je foto zal zijn. Dat is in veel situaties ontzettend handig. Je hoeft niet langer eerst de foto te maken om dan pas te kunnen zien dat je nog iets moet aanpassen.Als je geen gebruik maakt van de live-preview in de zoeker (het is niet in alle situaties handig of mogelijk) kun je ook direct na het maken de foto in je zoeker zien.Zelf vind ik dat niet heel prettig werken, want je mist mogelijk een volgende foto. Gelukkig kun je de Canon EOS R volledig naar je hand zetten; er zijn ontzettend veel instellingsmogelijkheden.De elektronische zoeker zelf is overigens ontzettend goed. Je hebt eigenlijk niet echt het gevoel meer dat je naar een beeldscherm zit te kijken. Het schermpje laat veranderingen / beweging razendsnel zien - er is geen merkbare vertraging.Ook is de elektronisch zoeker van hoge kwaliteit qua (kleur)weergave. Je kunt geen individuele pixels onderscheiden. Ik heb de optische zoeker geen moment gemist.In de Canon EOS R zit een sensor die te vergelijken is met de 30 megapixel sensor die ook te vinden is in de Canon EOS 5D mark IV (uit 2016). Een mooie sensor die prima resultaten geeft en met een lekker groot dynamisch bereik.In de EOS R heeft Canon in mijn ogen ook echt de beste sensor gestopt die het bedrijf op dit moment beschikbaar heeft. Prettig dus dat ze hier niet op beknibbeld hebben in hun eerste full-frame systeemcamera.De camera biedt hierdoor de beeldkwaliteit van de 5D mark IV voor een lagere prijs.Een handig detail bij het verwisselen van objectieven is overigens dat de sensor dan afgedekt is (door de sluiter). Bij sommige systeemcamera's is de sensor direct open en zichtbaar en dat kan er voor zorgen dat je veel last hebt van stof wanneer je vaak je objectieven verwisselt. Een klein detail, maar wel erg praktisch.De Canon EOS R maakt gebruik van dezelfde accu's die je ook in de Canon high-end spiegelreflexcamera's (zoals de 5D, 6D, 7D, 80D, etcetera) gebruikt. Handig! Dit is een prima accu en je kunt probleemloos een hele dag fotograferen zonder dat je accu's hoeft te wisselen.De EOS R is zeker niet de eerste camera van Canon met een handig uitklapschermpje, maar in dit high-end segment zien we het helaas minder. Dat het wel op de EOS R zit is dus erg prettig.