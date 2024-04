Nieuw Canon firmware voor de EOS R3 en EOS R5

Er is nieuwe firmware uitgebracht voor de Canon EOS R3 en EOS R5. De updates zijn niet erg ingrijpend en niet direct noodzakelijk voor iedereen. Kijk bij de wijzigingen om erachter te komen of ze interessant zijn voor jou.



Voor de Canon EOS R3 is firmware versie 1.7.1 uitgebracht. De Canon EOS R5 komt met deze firmware update op versie 2.0.0.