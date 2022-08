Review: Canon EOS R5 C voor video

Of de EOS R5 meer geschikt is voor jouw gebruik, of de EOS R5 C een betere keuze is, zal een antwoord zijn dat alleen jij kunt beantwoorden. Hier zie je ze naast elkaar.

Canon alternatieven voor de EOS R5 C

Filmen met je fotocamera

Ik hecht veel waarde aan de beeldstabilisatie van mijn EOS R5. Fotografie is nog steeds mijn belangrijkste gebruik van de camera. Hoewel filmen ook belangrijk is, zullen veel van de extra functies van de EOS R5 C voor mij (nog) niet nodig zijn.Met andere woorden, hoewel de EOS R5 C zeker zijn voordeel heeft over de EOS R5 als het op fim aankomt, biedt de EOS R5 op dit moment meer dan genoeg mogelijkheden om het kleine beetje filmen dat ik doe goed uit te voeren. Wie meer filmt dan fotografeert, kan dit echter heel anders ervaren.Natuurlijk is het mogelijk om te blijven filmen met de EOS R5, en zeker met de nieuwe firmware 1.60 zal oververhitting minder probleem opleveren. Het voordeel is natuurlijk de IBIS. Als nadeel kan de gelimiteerde video instelmogelijkheden van een cinema camera genoemd worden.Wil je een camera specifiek voor filmen, dan is de Canon C70 nog altijd een hele goede keuze. Met ingebouwd ND filter en alle cinema instelmogelijkheden is het een fantastische camera voor film. Je moet er dan wel mee rekening houden dat je niet de beschikking hebt over de fantastische AF die de EOS R5 C onderscheid.Wil je nog verder richten op video, dan kom je in het domein van de Canon C200, C300 en C500 camera's. Dit is echter nauwelijks een echt alternatief aangezien de kosten daarvan aanzienlijk oplopen.In de cursus op Filmen met je fotocamera op Photofacts Academy laat fotograaf Ún videograaf Rob Dijkstra je zien hoe jij ook aan de slag kunt met video, zonder dat je hier per se nieuwe apparatuur voor hoeft te kopen.