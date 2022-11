Review: Canon RF 24mm f/1.8 macro IS STM

De vignettering en lenscorrecties in actie in de praktijk. Dit levert altijd een realistischer beeld op van hoe een objectief presteert.

Over het algemeen zal een grotere scherptediepte gebruikt worden bij een brandpunt van 24mm, en dan heb je een goede scherpte over het hele beeld en weinig last van vignettering. Met andere woorden, het objectief presteert in dat geval uitstekend.De momenten dat een kleine scherptediepte gebruikt wordt bij 24mm is over het algemeen spaarzaam. In dat soort gevallen is het de vraag in hoeverre de scherpte in de hoeken belangrijk is, aangezien die vaak buiten het scherptegebied vallen.Ook de vignettering zal in de praktijk bij kleine scherptediepte niet snel storend worden.