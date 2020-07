Review: Canon RF 70-200mm f/2.8L IS

Het voordeel van de RF70-200L ten opzichte van de EF70-200L objectieven is de korte lengte. Nu past de lens ook rechtop in een fotorugzak.

De bouw van het objectief is oppervlakkig gezien gelijk aan het prachtige EF 100-400mm f/4,5-5,6L II IS USM. Ook daar verandert de lengte bij het inzoomen. Je hoeft niet bang te zijn dat er op deze manier stof of vocht in het objectief komt.In alle jaren dat ik de EF 100-400mm f4,5-5,6L II IS USM in barre weersomstandigheden heb gebruikt, is dat nog nooit voorgekomen. De afdichtingen op de RF 70-200L zullen zeker hetzelfde zijn, zo niet beter.De RF 70-200mm heeft ook een volledig nieuwe statiefgondel gekregen. Deze is op een eenvoudige manier te verwijderen, zonder dat je het objectief van de camera moet verwijderen. Dit is een groot pluspunt ten opzichte van de EF versies.