Review: Click Props Backdrops achtergronddoek voor de studio

De achtergronden zijn een stuk prijziger dan een standaard papierrol, maar je krijgt er ook wel iets moois voor terug.Het 272 bij 272 centimeter formaat van het model dat ik ter review had in ProFabric materiaal kost 500 euro. Prijzen beginnen bij 115 euro en lopen op tot boven de 750 euro.Voor een amateurfotograaf die het leuk vind om zo nu en dan wat in zijn thuisstudio te fotograferen zijn deze achtergronden geen heel logische keuze. Ben je echter portretfotograaf met regelmatig klanten in je studio, dan is een Clickprop Backdrop zijn geld volgens mij meer dan waard.Mijn review exemplaar is weer retour gegaan, maar ik sluit niet uit dat er in de toekomst een Click Props Backdrops in de studio komt te hangen.Interesse in een Click Props Backdrops?Je kunt ze hier bestellen Frank heeft een selectie van de populairste modellen beschikbaar in zijn webwinkel. Zit jouw smaak er niet tussen, dan kun je ook alle exemplaren bestellen die in de Engelse shop te vinden zijn.Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over studio- en portretfotografie.In de Masterclass studiofotografie van Pascal Vandecasteele neemt hij je mee op reis door de wereld van studiofotografie. Ontdek handige tips en tricks zodat jij de mooiste studiofoto's kunt maken.Zo ontdek je in deze cursus bijvoorbeeld wat een punumbra en de columella is - en uiteraard hoe je deze kennis kunt inzetten om betere foto's te maken.