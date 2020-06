Review: Cursus Fotograferen met Lange Sluitertijden

Rekenen met stops en filternotaties

Nando legt uit hoe je met de stops die je ND-filter aan licht tegenhoudt moet rekenen. Wat moet je sluitertijd bijvoorbeeld zijn als je vier stops licht tegen wilt houden. Als je vier stops aan licht tegen wilt houden (met een 4 stops nd-filter), dan moet je dus vier keer je sluitertijd verdubbelen.Best een beetje complex om te onthouden, zeker als je die getallen niet echt in je hoofd hebt. Nando laat een aantal hulpmiddelen zien zodat je die berekeningen zelf niet hoeft te maken. Een spiekbriefje (ook te downloaden bij deze cursus) en een app doen het lastige werk voor je.Ook legt hij wat uit over de filternotaties, die niet bij alle verschillende ND-filter-leveranciers hetzelfde is.Bij een 6 stops filter is de notatie bijvoorbeeld soms ND64, of ND1.8, ND09 of ND4,5.Nando laat zien hoe je de stops kunt terugrekenen. Ook dit is best even complex, maar op een gegeven moment weet je gewoon wat je hebt aan filters. Nando raadt aan om een 3, 4, 6 en 10-stops ND-filter aan te schaffen, daar kun je eigenlijk alles mee.