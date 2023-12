Lange sluitertijd gebruiken zonder grijsfilter

Om lange sluitertijden te bereiken moet je zorgen dat er niet teveel licht door je objectief komt. Tijdens daglicht is een klein diafragma niet genoeg, en is een grijsfilter nodig. Is het ook mogelijk om meerdere opnamen te maken en die te combineren? We nemen de proef op de som.



Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn vraag naar wat de lezers van dit blog zouden willen lezen. Dit onderwerp, lange sluitertijden met meerdere losse opnamen, is voorgesteld door MacBigFoot, waarvoor mijn dank.



Wil je gebruik maken van lange sluitertijden, dan mag er niet teveel licht door je objectief komen. Hoe minder licht er doorheen gaat, hoe langer je sluitertijd moet worden voor een goed belichte foto.



Waarom je lange sluitertijden wil bereiken zal duidelijk zijn. Om beweging in het water te krijgen, of juist de beweging eruit te halen. Of om de beweging van wolken als strepen in je foto te krijgen.