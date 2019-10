Review: Cursus Natuurfotografie voor Beginners

Wat wordt behandeld?

Rob bezoekt onder andere de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit is een ideaal gebied voor beginnende natuurfotografen. Hij geeft je tips voor het benaderen van dieren zodat je mooie foto's van dichtbij kunt maken.Hij gebruikt daarbij een. Een lichte en vrij compacte bridge camera met een zeer groot zoombereik van 24-480mm, f/2.8-4.5 (Leica objectief). Daarnaast gebruikt hij een aparte camera met groothoeklens voor het fotograferen van weidse landschappen.Hij gebruikt geen fotorugzak, maar stopt alles los (wel in aparte tasjes, tezamen met bijbehorende accu's zodat je alles bij elkaar hebt en je nooit iets vergeet) in een rugzak. Wat hij het eerst nodig heeft ligt bovenop.Dieren zijn vaak gewend je te zien, dat is niet erg. Als je ze maar niet verjaagt. Als voorbeeld noemt hij spechten; benader ze niet op korte afstand, ze durven dan niet naar het nest terug te komen. Installeer je camera bij de ingang van het nest. Daar hebben ze geen last van. Bedien de camera met jeOmdat dit ook niet helemaal ideaal is laat hij ook zien hoe je foto's uit filmfragmenten kunt halen met voldoende resolutie. Hij laat zien hoe je je goed kunt beschermen tegen teken en binnen hoeveel tijd je zo'n teek moet verwijderen om het risico zoveel mogelijk te beperken.