Review: Eizo ColorEdge CS2731 monitor

De Eizo ColorEdge CS2731 is een echte aanrader voor de fotograaf die serieus met zijn fotobewerking bezig is.

Voordelen

Mat scherm



Goede resolutie



16-bit Look-Up Table en 10-bit kleurdiepte



99% Adobe RGB



Robuust en stevig no-nonsens design



Goede handgrip op de achterzijde



USB-C aansluiting met 60 Watt voeding



Goede tiptoets bediening



Prettig en eenvoudig menu



Hoofdschakelaar om de stroom volledig af te schakelen



Voldoende lange stroomkabel



Scherpe prijs



Nadelen

Kantelpunt van de monitorvoet zit laag waardoor draaien en kantelen wat lastig gaat



Geen kalibratie unit meegeleverd



Geen lichtkap meegeleverd



Kabel geleiders ontbreken, afgezien van de ring op de voet



60 Watt voeding van de USB-C is wat aan de lage kant



Wil jij ook gave foto's maken?

Wat mij zeer zeker bevalt is de kwaliteit van het scherm. De satijnachtige uitstraling van het niet reflecterende IPS scherm kijkt heel fijn. Je loopt niet het risico dat je naar jezelf aan het kijken bent als het licht vanuit de verkeerde hoe komt, of dat je het raam achter je in het beeld gereflecteerd ziet.De Eizo ColorEdge CS2731 kost 1069 euro, wat in eerste instantie veel lijkt. Er zijn immers ook monitors die lager in prijs liggen. Je krijgt er echter een fantastische monitor voor met een perfecte helderheid over het hele oppervlak van het scherm, met een goede kleurechtheid. Met dat in gedachten is deze Eizo ColorEdge CS2731 een goed geprijsde monitor.Voor wie met video werkt kan de resolutie van deze Eizo monitor een probleem zijn. Werk je met 4K beelden, dan heb je niet voldoende resolutie. In dat geval is het verstandig om naar de 4K versie van deze monitor te kijken, de ColorEdge CS2740.Met dank aan Eizo voor het beschikbaar stellen van de monitor.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Omdat we deze week 8 jaar bestaan hebben we een gave winactie. Iedereen die nu lid wordt maakt nu namelijk kans op. Je winkans is momenteel ongeveer 1 op 20. Superhoog dus!Sowieso heb je altijd prijs, want je krijgt ons gloednieuweover avond- en nachtfotografiebij je lidmaatschap. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je vanwege onze verjaardag nu ook