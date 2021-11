Review: Eizo ColorEdge CS2731 monitor

De monitor kan 150mm in hoogte versteld worden. Het is ook mogelijk om de monitor in portret stand te gebruiken.

Het beeld

Het standaard energieverbruik van de monitor is 34 Watt met een piekverbruik van 159 Watt. In standby is het verbruik 1 Watt. Desgewenst kan de hoofdschakelaar aan de achterzijde uitgezet worden, waardoor het verbruik volledig nul is. Wat energieklasse betreft valt deze ColorEdge in klasse G.De Eizo ColorEdge CS2731 is geen 4K scherm. Het is een WQHD scherm dat 2560 x 1440 pixels aan resolutie biedt op een 27 inch beelddiameter. De pixelafstand is 0,233 mm (109 ppi), wat voldoende detaillering biedt voor een goede en nauwkeurige beeldbewerking.Door de 16-bit Look-Up Table met 10-bit kleurweergave heb je de beschikking over 1,07 miljard kleuren via de USB-C, DisplayPort of HDMI aansluiting. Gebruik je de 8-bit DVI-D aansluiting, dan heb je 16,7 miljoen kleuren ter beschikking.