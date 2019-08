Review: FlexClip video maker

Wat vond ik ervan?

Het programma is gratis, maar natuurlijk is niets helemaal gratis. Je moet namelijk wel je e-mail adres opgeven en een account aanmaken om te kunnen inloggen. Flexclip is een ideaal programmaatje voor wie snel een video wil maken van zijn of haar foto's.Je kunt er ook een bestaande MP4-video mee bewerken, maar de opties zijn natuurlijk lang niet zo uitgebreid als die van Pinnacle Studio of Adobe PremiŤre. De software is Engelstalig en relatief beperkt, maar de opties die er zijn, kun je wel volledig gebruiken.Als je geen zin of ruimte hebt om krachtigere videobewerking-software te installeren is FlexClip heel erg handig als eenvoudig te gebruiken pakket.