Review: Fujifilm X100VI

Fujifilm X100VI specificaties

Vergeleken met de Fujifilm X100V

Hybride zoeker

- 40,2 megapixel BSI CMOS APS-C formaat X-Trans sensor- niet verwisselbaar 35mm f/2 objectief- Ingebouwde 5-assige beeldstabilisatie tot 6 stops- Hybride optische/elektronische zoeker- 14 ingebouwde filmsimulaties- 6,2K video (10 bit)- Ingebouwde ND-filter (4 stops)- Kantelbaar touchscreenHet vorige model van de X100, de X100V, is inmiddels al weer vier jaar oud. De X100V is ontzettend populair geweest en dus is het waarschijnlijk slim dat er qua uiterlijk vrijwel niks veranderd is aan de camera.Wat er wel nieuw is, is natuurlijk de 40 megapixel sensor. Een flinke upgrade van de 26 megapixels van het vorige model. Dit is overigens dezelfde sensor als je kunt vinden in de Fujifilm X-H2 en X-T5.Daarnaast is er beeldstabilisatie op de sensor toegevoegd. Fujifilm heeft er lang aan gewerkt om deze klein genoeg te krijgen om in deze body te passen.De beeldstabilisatie is een mooie toevoeging. Je kunt nu bijvoorbeeld beter foto's met een langere sluitertijd uit de hand maken. Als je kiest voor zo'n compacte camera wil je natuurlijk niet nog een statief mee hoeven slepen. Ook voor video is de beeldstabilisatie een hele bruikbare toevoeging.Ook de autofocus is verbeterd. Veel mogelijkheden die in bijvoorbeeld de XT-5 zitten zien we nu ook terug in dit model. Dat deze mogelijkheden hier nu ook te vinden zijn komt doordat ook Fujifilms X processor V gebruikt is.Ook nieuw is de 'camera to cloud'-functie via wifi. Als je op een locatie met wifi werkt kun je dan instellen dat je foto's automatisch naar Adobe's Frame.io service geüpload wordt. Iemand anders kan dan bijvoorbeeld tijdens je shoot al direct met je beelden aan de slag.De Fujifilm X100VI heeft uiteraard ook de hybride zoeker die zo kenmerkend is voor dit model. Je kunt hem gebruiken als optische zoeker. Dan werkt de camera als een meetzoekercamera (uiteraard inclusief de parallax die daar bij komt).Ook kun je kiezen voor het volledige digitale beeld, dan werkt de zoeker zoals je gewend bent van een digitale camera. De derde optie zit er tussenin; het optische zoekerbeeld met in een hoekje nog een klein digitaal beeld.