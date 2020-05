Review: Pro Line fotoboek van Saal Digital

De acryl afwerking van de voorzijde geeft een luxe uitstraling



Proces en software

Levering

Ontwerpen en opzetten van het boek kun je op verschillende manieren aanpakken. Zoals het een professionele lijn betaamt, kan dat door je eigen spreads te uploaden, die je in je eigen software (InDesign bijvoorbeeld) in je eigen opmaak hebt gemaakt.Desgewenst is daarvoor ook een Saal-plugin beschikbaar (voor Photoshop of InDesign) met de exacte afmetingen. Handig voor bijvoorbeeld trouwfotografen die vanuit een eigen vast template werken. ICC profielen zijn er uiteraard ook, zodat je ook over printprofielen geen zorgen hoeft te maken.Voor deze review koos ik er bewust voor om de eigen software van Saal te gebruiken. En die doet wat hij moet doen en wat de software van veel andere online services ook doet. Plaatsen van foto's op een grid is wat lastiger dan wanneer je het in een eigen opmaakprogramma doet, maar het is op zich zeker werkbaar.En het programma geeft keurige waarschuwingen als je foto niet de rand raakt of als de kwaliteit van je gebruikte beeld achterwege blijft, omdat je per ongeluk een low res plaatje gebruikt.Wat veel van deze software heeft, is een eigen venster met de geïmporteerde foto's. Voor mij niet overzichtelijk, maar gelukkig kun je ook rechtstreeks vanuit verkenner beelden het programma in slepen.Het verdere afwerken van de opmaak verloopt vrij intuïtief. En ook niet onbelangrijk: het werkt aardig stabiel, zonder vertraging, hapering of vastlopers.Wat wel jammer is, of eigenlijk een beetje flauw van Saal: er zijn geen schutbladen. Met andere woorden: de eerste en de laatste fotopagina zijn tegen het omslag geplakt. Je verwacht hier wellicht een blanco pagina, of anders is het mooier om dat zo op te maken. Het staat wel ergens in de 'kleine lettertjes', maar naar mijn smaak een beetje verstopt.Het boek wordt geleverd in een kartonnen verpakking met een foam beschermhoes. Desondanks zat er in mijn geval toch een deukje midden in de bovenrand. Erg zonde. Dat is niet iets om Saal direct aan te rekenen, maar de bezorgdienst.Maar toch is het wel iets waar een klant vragen over kan gaan stellen. Heel positief is dan, dat Saal dat direct oppakt: zonder enige discussie kreeg ik het aanbod om een nieuw boek op te sturen.De acryl voorzijde van het boek is voor verzending afgeplakt met folie om deze extra te beschermen. Die ziet dan ook kras- en vlekkeloos uit.