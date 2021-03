Review: RRS PG-01 Panoramakop voor landschapsfotografie

Het stap voor stap opbouwen van de RRS PG-01. Het horizontaal stellen is het meeste werk omdat het zo secuur moet.

In de praktijk

Het meeste werk is het horizontaal stellen van je panoramakop. Dit is essentieel voor een goed en nauwkeurig panorama. Een balhoofd is hierbij zeker aan te raden, maar een driewegkop is ook mogelijk. De waterpas bubbel helpt uitstekend om de horizontale slede ook echt horizontaal te krijgen.Dit horizontaal stellen van je statiefkop is het meeste werk. Het is aan te raden om de slede te roteren en op verschillende posities te controleren of de uitlijning goed is. Heb je dit eenmaal gedaan, dan kun je de rest opbouwenDe positie van de verticale slede hangt af van je camera, en het is slechts een kwestie van zorgen dat het midden van het objectief precies boven het draaipunt ligt. Ook dit kun je thuis op je gemak uitzoeken, waarna het slechts een kwestie is van het op de juiste afstand plaatsen. De schaalverdeling is er niet voor niets.Tenslotte plaats je de nodal slide, met de camera daarop. Plaats de camera in verticale positie, wat vanzelfsprekend is als je een normale (Arca-Swiss) statiefplaat op je camera hebt. Wie een L-bracket heeft zou de camera ook horizontaal kunnen plaatsen.Met de RRS PG-01 is het mogelijk om niet alleen zonder parallax 360 graden rond te fotograferen, maar ook met de camera in elke gewenste hoek. Zo kun je niet alleen maar é(n rij foto's maken, maar meerdere boven elkaar. Of eentje waar de horizon niet precies in het midden is.Wil je een echte 360/180 graden foto hebben, dan zijn een aantal zenith (recht naar boven) en nadir (recht naar beneden) foto's nodig. Met de RRS PG-01 is dit zonder problemen te doen.