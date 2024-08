Review: Sony FE 1.4/85mm GM II

Sony A7R C met FE85mm f/1.4GM II - ISO200 - f/1.4 - 1/60s - Haida CPL-VND - Profoto B10

Het objectief

Een ander voordeel is de hoeveelheid licht die door het objectief heen kan. Dit is perfect voor de autofocus, die daarmee ook onder donkere omstandigheden optimaal kan blijven werken. Het maakt dan niet uit of je f/1.4 of f/11 gebruikt bij de uiteindelijke foto.Op het eerste oog ziet de FE 85mm f/1.4 GM II er vrijwel hetzelfde uit als de voorganger. Ga je beter kijken dan zie je dat het objectief kleiner en lichter is ten opzichte van de voorganger. Niet veel, maar wel merkbaar. De afmetingen zijn 84,7 x 107,3 mm en het gewicht is 642 gram.