Kiezen tussen een camera en een smartphone

Een smartphone met veel opties zoals gezichtsherkenning en verschillende objectieven. Deze smartphones zijn niet goedkoop.

Slechte (geen) ergonomie



Slechte prestaties bij weinig licht



Kleine sensor geeft altijd maximale scherptediepte



Veel ruis bij hoge ISO waarden



Geen beschikking over alle brandpunten



Ik vraag me dan af, is dit echt of niets meer dan een gesponsord artikel van een smartphone fabrikant? Zou een gerenommeerd fotograaf echt zover gaan om een echte camera te vervangen voor een smartphone? Of speelt ook hier geld een rol, je kent het wel: betaalde content?Dat heeft me aan het denken gezet. Want eerlijk is eerlijk, de foto's uit een smartphone kunnen inderdaad goed zijn. Er zijn echter een aantal dingen die je in gedachten moet houden.Daar zijn allerlei argumenten tegenin te brengen. Smartphones kunnen kleine scherptediepte simuleren, hebben meerdere objectieven, of voeren trucjes uit om bij weinig licht of hoge ISO waarden toch te presteren.De resultaten vallen vaak door de mand wanneer je ze kritisch bekijkt. Maar zeg nu zelf, de meeste foto's worden door de nieuwe generaties alleen nog op smartphone schermen bekeken. En ja, in die situaties zal een smartphone voldoen.