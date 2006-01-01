Smartphone fotografie en reizen

Meer: Smartphonefotografie
Smartphone fotografie en reizenvrijdag 13 maart 2026, 13:13 door Nando Harmsen | 71x gelezen | 0 reacties
Tijdens mijn laatste reizen naar Lofoten in Noorwegen was er een deelnemer die voornamelijk met de smartphone aan het fotograferen was. En dat terwijl er een professionele mirrorless camera in zijn fototas zat. Misschien is het niet eens zo gek.
Het is vreemd als je het op eerste oog ziet. De fotografieliefhebber die eerder een smartphone pakt voor fotografie dan zijn professionele mirrorless camera. Waarom zou je kiezen voor de smartphone als je een 'echte' camera bij je hebt?
De meesten fotograferen waarschijnlijk liever met een 'echte' camera. Sta je er wat langer bij stil, dan is het fotograferen met een smartphone niet eens zo gek. Het is wel afhankelijk van het doel van je reis en van je fotografie. En van het soort smartphone dat je gebruikt.
De moderne smartphone levert ontzettend goede kwaliteit foto's. Over het algemeen maakt het weinig uit of je een iPhone gebruikt, een Samsung of een Oppo smartphone. Zo lang het maar een modern exemplaar is met meerdere objectieven en sensoren.
Je kan heel goed fotograferen met de smartphone, en vaak ook nog inzoomen. Zo lang je de extremen maar niet opzoekt. Je kan nachtstand gebruiken, HDR en allerlei andere technische snufjes. Je hoeft niet na te denken, je hoeft alleen maar de te foto maken.
Vrijwel alle smartphones van tegenwoordig bieden de mogelijkheid om in raw-beeldformaat te fotograferen. Is de optie niet standaard aanwezig? Dan kan je andere camera-apps gebruiken, of bijvoorbeeld de camerafunctie van de gratis versie van Lightroom Mobile.
Om de resolutie hoef je het ook niet te laten. Sommige smartphones gaan zelfs tot 45 megapixels. Maar heb je bijvoorbeeld 12 megapixels, dan heb je al meer dan voldoende resolutie. Je kan een A3 formaat fotoboek mee vullen.
Als het zo handig is, en voldoende voor de vakantiefoto of reisfoto, waarom dan die professionele camera meenemen? Dat deed mijn reisdeelnemer voor de wildlife en vogelfotografie. De mirrorless camera met teleobjectief was uitsluitend voor dat doel meegenomen.
We zijn met de smartphones op een punt gekomen dat de kwaliteit zo goed is, dan de foto's die ermee gemaakt worden perfect voor algemeen gebruik zijn. Maak er je vakantie-fotoalbum mee, of zet je foto's op social media.
Gebruik dan de grote camera voor de fotografie waarbij je smartphone niet bruikbaar is. Bijvoorbeeld fotografie met kleine scherptediepte, lange sluitertijden, nachtfotografie, wildlife en vogelfotografie.
Ik gebruik de smartphone ook tijdens mijn reizen. Ik blijf wel gewoon met de 'echte' camera fotograferen, gewoon omdat ik het zo leuk vind. Veel leuker dan met de smartphone. Maar niet altijd gemakkelijker.
Kies voor een smartphone met een goede camera, en je breidt de mogelijkheden voor je fotografie flink uit. Je weet, voor een goede fotograaf is de camera slechts het gereedschap. De smartphone past daar tegenwoordig heel goed in.
Van de foto's in dit artikel is er slechts één met een 'echte' camera gemaakt. Kan jij zien welke dat is? Laat het weten in een reactie onder dit artikel en vertel dan erbij of jij ook serieus foto's maakt met je smartphone.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Elja Trum
