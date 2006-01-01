Smartphone fotografie en reizen

Photofacts Academy

vrijdag 13 maart 2026, 13:13

Tijdens mijn laatste reizen naar Lofoten in Noorwegen was er een deelnemer die voornamelijk met de smartphone aan het fotograferen was. En dat terwijl er een professionele mirrorless camera in zijn fototas zat. Misschien is het niet eens zo gek.

Het is vreemd als je het op eerste oog ziet. De fotografieliefhebber die eerder een smartphone pakt voor fotografie dan zijn professionele mirrorless camera. Waarom zou je kiezen voor de smartphone als je een 'echte' camera bij je hebt?

Nando trollfjord arenden

foto 1: Zeearenden in Noorwegen.

De meesten fotograferen waarschijnlijk liever met een 'echte' camera. Sta je er wat langer bij stil, dan is het fotograferen met een smartphone niet eens zo gek. Het is wel afhankelijk van het doel van je reis en van je fotografie. En van het soort smartphone dat je gebruikt.

Nando ballstad hattvika

Foto 2: De gedachte aan noorderlicht in het water, maar niet in de lucht.

De moderne smartphone levert ontzettend goede kwaliteit foto's. Over het algemeen maakt het weinig uit of je een iPhone gebruikt, een Samsung of een Oppo smartphone. Zo lang het maar een modern exemplaar is met meerdere objectieven en sensoren.

Nando kabelvag lofoten kathedral

Foto 3: Lofotn Kathedral in Kabelvåg

Je kan heel goed fotograferen met de smartphone, en vaak ook nog inzoomen. Zo lang je de extremen maar niet opzoekt. Je kan nachtstand gebruiken, HDR en allerlei andere technische snufjes. Je hoeft niet na te denken, je hoeft alleen maar de te foto maken.

Nando kabelvag lofoten sakrisoy olstinden

Foto 4: Uitzicht op Sakrisøy

Vrijwel alle smartphones van tegenwoordig bieden de mogelijkheid om in raw-beeldformaat te fotograferen. Is de optie niet standaard aanwezig? Dan kan je andere camera-apps gebruiken, of bijvoorbeeld de camerafunctie van de gratis versie van Lightroom Mobile.

Nando kabelvag lofoten kathedral 2

Foto 5: Parkeren bij Lofotn Kathedral in Kabelvåg

Om de resolutie hoef je het ook niet te laten. Sommige smartphones gaan zelfs tot 45 megapixels. Maar heb je bijvoorbeeld 12 megapixels, dan heb je al meer dan voldoende resolutie. Je kan een A3 formaat fotoboek mee vullen.

Als het zo handig is, en voldoende voor de vakantiefoto of reisfoto, waarom dan die professionele camera meenemen? Dat deed mijn reisdeelnemer voor de wildlife en vogelfotografie. De mirrorless camera met teleobjectief was uitsluitend voor dat doel meegenomen.

Nando skagsanden 1

Foto 6: Perfecte reflectie bij Skagsanden

We zijn met de smartphones op een punt gekomen dat de kwaliteit zo goed is, dan de foto's die ermee gemaakt worden perfect voor algemeen gebruik zijn. Maak er je vakantie-fotoalbum mee, of zet je foto's op social media.

Gebruik dan de grote camera voor de fotografie waarbij je smartphone niet bruikbaar is. Bijvoorbeeld fotografie met kleine scherptediepte, lange sluitertijden, nachtfotografie, wildlife en vogelfotografie.

Nando uitvaren ballstad

Foto 7: Uitvaren tijdens zonsopkomst

Ik gebruik de smartphone ook tijdens mijn reizen. Ik blijf wel gewoon met de 'echte' camera fotograferen, gewoon omdat ik het zo leuk vind. Veel leuker dan met de smartphone. Maar niet altijd gemakkelijker.

Kies voor een smartphone met een goede camera, en je breidt de mogelijkheden voor je fotografie flink uit. Je weet, voor een goede fotograaf is de camera slechts het gereedschap. De smartphone past daar tegenwoordig heel goed in.

Van de foto's in dit artikel is er slechts één met een 'echte' camera gemaakt. Kan jij zien welke dat is? Laat het weten in een reactie onder dit artikel en vertel dan erbij of jij ook serieus foto's maakt met je smartphone.


Cursus Reisfotografie


Als je meer wilt weten over hoe je onder alle weersomstandigheden tot met mooi reisfoto's terug kunt komen, dan kun je natuurlijk onze Cursus Reisfotografie voor Beginners op Photofacts Academy volgen!

De cursus wordt gegeven door fotograaf Nico Delmeire. Nico heeft de hele wereld al afgereisd om overal de mooiste beelden te maken. In deze cursus bezoekt hij locaties in Duitsland, Spanje en ons eigen Nederland. Daarnaast deelt hij verhalen over zijn fototrips in andere landen.

Je kunt deze en andere cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

