Vervangt de smartphone mijn systeemcamera?

Ook de beperkingen die een telefoon camera heeft blijven niet achterwege. Beperkingen ten aanzien van digitaal inzoomen en fotograferen bij weinig licht zijn wel de belangrijkste.



Dit wordt nog eens benadrukt in de korte video waarin Nando 7 tips geeft voor het verbeteren van je smartphone fotografie (link onderaan dit artikel).



Maar zolang je afbeeldingen niet op een billboard grootte afgedrukt worden, voldoet de beeldkwaliteit prima. Daarnaast worden de beperkingen door de fabrikanten zoveel mogelijk softwarematig opgelost, niet in de laatste plaats door gebruik van AI – artificiële intelligentie. De nachtstand en de portretstand zijn hier voorbeelden van.



De nachtstand is geweldig! Zodra je een foto neemt in de schemering of (half)donker, verschijnt er onderin beeld een half maantje. Wanneer je dan afdrukt moet je het toestel enkele seconden zo stil mogelijk vasthouden.



En dan gebeurt er iets magisch. De camera neemt verschillende beelden achter elkaar en voegt deze samen tot één scherpe en heldere foto! Probeer het maar.



Om de beste kwaliteit uit je telefooncamera te halen is het misschien raadzaam om in RAW (DNG) te gaan fotograferen, in plaats van JPEG (uitzonderingen daargelaten). Echter deze beelden dien je altijd na te bewerken en flink te verscherpen.



Beschikt je camera niet over de mogelijkheid in RAW te fotograferen, maar wil je dat wel, kun je de externe app "Adobe Lightroom Camera" installeren. Wel even een account aanmaken, maar verder een aanrader!