Lightroom updates 2025; vooral meer handige AI oplossingen

Lightroom updates 2025; vooral meer handige AI oplossingenzondag 9 november 2025, 13:31 door Nando Harmsen | 48x gelezen | 0 reacties
Het is oktober 2025 geweest, waarin de jaarlijkse update van Adobe software ter beschikking is gekomen. Voor Lightroom en Lightroom Classic zijn er een aantal interessante nieuwe functies.
Misschien heb je de update naar de nieuwe versie van Lightroom al gedaan. Als je Lightroom Classic hebt, dan moet de catalogus ook de nodige update krijgen. Daarbij krijgt het (weer) een nieuwe versienummer-toevoeging.
Wil je een wat meer logische naam voor je nieuwe catalogus gebruiken, verander dan de naam van de catalogus. Dat kan via het menu > bestand > catalogus naam veranderen. Zo ben je direct van al die versienummers af.
Er zijn een aantal opvallende nieuwe opties, en wat minder opvallende opties. Automatisch stof verwijderen is nu beschikbaar, wat erg handig is. Je kan zoomen bij het gebruik van het uitsnijdgereedschap wat het mogelijk maakt om nauwkeurige uitsnedes te maken.
In de automatische landschapsmaskers is sneeuw toegevoegd aan de bestaande beeldelementen die herkend worden. Maak je gebruik van puntkleur, dan kan de kleurvariantie gewijzigd worden. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld vlekken in de huid van je model.
Voor het generatief verwijderen van objecten, herkent Lightroom automatisch schaduwen. Voorheen moest je die zelf selecteren, nu wordt het voor je gedaan. Ook het verwijderen van reflecties is verbeterd.
De meest opvallende toevoeging is geassisteerd selecteren. Deze vind je in de Bibliotheek module en het is tijdens het importeren beschikbaar. Hiermee helpt Lightroom bij het selecteren van de beste foto's volgens een aantal criteria.
Geassisteerd selecteren is gericht op portretfotografie. Het is nog in de vroege toegangsfase. Dat betekent dat de uiteindelijke versie van deze optie beter zal zijn, anders, of meer opties zal krijgen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
