AI verovert de wereld en het fotobewerken

Meer op komst! We hebben zelfs een toekomstig roadmap met geïnspireerde functies, stijlen en tools. Impossible Things is voorbereid door en voor innovatie en dit is nog maar het allereerste begin van onze reis.



Kijk voor meer over Impossible Things op Impossible Things. Lees hier meer over de "voordelen van Impossible Things" of lees meer over wat er onder de motorkap zit .

Aan de slag

Het systeem is ontworpen met uw workflow in gedachten. Start eenvoudigweg met een account of meld u aan bij uw bestaande DVLOP-account, voer het installatieprogramma uit en start Lightroom Classic om aan de slag te gaan.



Je krijgt 500 gratis bewerkingscredits om mee te experimenteren. Van daaruit selecteert u eenvoudig uw afbeeldingen, selecteert u uw voorinstelling en ziet u hoe uw RAW-bestanden binnen enkele seconden rechtstreeks in Lightroom worden bewerkt.



Hier is een korte inleiding om u door de stappen te leiden: Getting started

Persoonlijke noot

Zelf mocht ik de ontwikkeling van deze fantastische oplossing van dichtbij meemaken, omdat ik door DVLOP en SLR Lounge gevraagd ben om de Lightroom plug-in te ontwikkelen.

Naslag

De volgende artikelen geven meer informatie

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.