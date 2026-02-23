De beste betaalbare computer voor fotobewerking is een Apple

Meer: Opmerkelijk
De beste betaalbare computer voor fotobewerking is een Applemaandag 23 februari 2026, 16:08 door Elja Trum | 33x gelezen | 0 reacties
Apple computers staan erom bekend dat ze prijzig zijn. Opvallend genoeg is -volgens mij- momenteel de beste, betaalbare computer voor het bewerken van je foto's een Apple Mac Mini. Die heb je al voor iets meer dan 600 euro in huis.
Waarom de Mac Mini zo geschikt is voor fotografen
De M4 processor van Apple is razendsnel. Dit merk je heel goed wanneer je foto's aan het bewerken bent in bijvoorbeeld Lightroom Classic.
Sinds kort heb ik een 100 megapixel middenformaat camera. De beelden die daar uitkomen zijn geweldig, maar ook extreem groot. Ruim 200 megabyte per foto.
Op mijn Windows computer (met 64 gigabyte intern geheugen en een 3060 videokaart) merk ik dat de computer er moeite mee heeft. Ik heb mijn workflow moeten aanpassen: eerste vlekken verwijderen, dan pas andere aanpassingen. Anders wordt het storend traag.
Op de Mac Mini die ik op kantoor heb staan vliegt Lightroom Classic door de bestanden heen. Ook als ik gewoon eerst andere bewerkingen doe voordat ik vlekken verwijder. Het is echt een verschil van dag en nacht.
Extra kosten bij de Mac Mini
Voor die 600 euro ben je er trouwens in de praktijk nog niet helemaal. Je hebt natuurlijk ook een monitor nodig. Die zou ik niet bij Apple kopen, overigens. Maar wellicht heb je nog een prima monitor staan.
Hetzelfde geldt voor een toetsenbord en muis (of tekentablet). Die wordt ook niet meegeleverd. Waarschijnlijk heb je nog wel een muis en toetsenbord liggen die je prima kunt gebruiken. Je hebt wel even een USB-C naar USB-A hubje nodig.
Ook ga je extra opslag nodig hebben. Bij deze goedkoopste Mac Mini krijg je namelijk maar 256 gigabyte aan opslag. Dat is voor ons fotografen niet voldoende. Meer schijfruimte is helaas erg duur bij Apple.
Een alternatief kan is een handig dockingstation die je eenvoudig aansluit op je Mac Mini. Hier kun je een extra M.2 NVMe SSD schijf in stoppen (tot 8 terabyte) en het geeft je direct veel extra aansluitingen die je waarschijnlijk goed kunt gebruiken.
Als ik computerapparatuur koop ga ik meestal voor de goedkoopste aanbieder. Die vind je eenvoudig via de Tweakers Pricewatch. Op het moment van schrijven heb je een Mac Mini al voor 620 euro.
De Apple Mac Mini is in mijn ogen dus een slimme aanschaf voor fotografen. Inclusief de hub die ik hierboven noem betaal je net geen 700 euro. Zeker als je extra randapparatuur, zoals een monitor, muis, toetsenbord en wellicht externe opslag nog hebt van je huidige opstelling is het best een koopje te noemen.
Wat vind jij momenteel de beste computer voor fotografen? En tegen welke prijs? Laat het weten in de reacties.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 25 maart 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 1 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Flitsen op Locatie
vrijdag 10 april 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
Apple komt met Creator Studio software
door Elja Trum
-
De antieke Steinheil München Macro-Quinar 100mm f/2.8
door Nando Harmsen
-
Review: SmallRig RM-03 Macro Photography LED lights
door Nando Harmsen
-
-
Sony kondigt 100mm f/2.8 Macro G Master aan
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.357 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.