De beste betaalbare computer voor fotobewerking is een Apple



Als ik computerapparatuur koop ga ik meestal voor de goedkoopste aanbieder. Die vind je eenvoudig via de Tweakers Pricewatch. Op het moment van schrijven heb je een Mac Mini al voor 620 euro.



De Apple Mac Mini is in mijn ogen dus een slimme aanschaf voor fotografen. Inclusief de hub die ik hierboven noem betaal je net geen 700 euro. Zeker als je extra randapparatuur, zoals een monitor, muis, toetsenbord en wellicht externe opslag nog hebt van je huidige opstelling is het best een koopje te noemen.



Wat vind jij momenteel de beste computer voor fotografen? En tegen welke prijs? Laat het weten in de reacties.



