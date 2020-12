CullAI; je computer je beste foto's laten kiezen

Het programma is momenteel alleen nog maar beschikbaar voor Mac OS.



CullAI kijkt onder andere of gezichten in een foto scherp zijn, of de gezichten wel goed belicht zijn en of ogen open zijn.



Ook kun je aangegeven welke personen in de foto's belangrijker zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bruiloft waarmee de bruid en bruidegom belangrijker zijn dan één van de gasten die wellicht ook vaak in de foto's voorbij komt.



Je kunt zelf met de gevoeligheid van de app spelen om de selectie naar je smaak aan te passen.



Je kunt de app hier gratis downloaden. Met de gratis versie kun je maximaal 50 foto's laten uitzoeken. Door 10 euro te betalen krijg je toegang tot onbeperkte selecties door het programma.



Best een goed idee, als je het mij vraagt. Wat mij betreft mag Adobe is dergelijks standaard in Lightroom inbouwen.



Zou jij het selecteren van je beste foto's aan je computer willen overlaten?



