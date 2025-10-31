De nieuwe gratis Affinity Photo



Het is lastig om de prijzen voor een Pro Plan op de website te vinden. Na wat zoeken kom je dan bij de website van Canva uit. Je krijgt de Canva AI functies voor 110 euro per jaar, per persoon.



Maak je geen gebruik van AI, dan betekent dit dat je met deze Affinity perfect uit bent. Je kan Affinity vinden op de website. Maak een account aan en download het programma.



De cursus Starten met Affinity Photo

Affinity Photo is het beste alternatief voor Adobe Photoshop. Bekijk de cursus Starten met Affinity Photo op Photofacts Academy en leer wat dit programma voor jou en je fotografie kan betekenen.