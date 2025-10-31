De nieuwe gratis Affinity Photo

Meer: Software
De nieuwe gratis Affinity Photovrijdag 31 oktober 2025, 13:31 door Nando Harmsen | 50x gelezen | 0 reacties
Affinity Photo is het alternatief voor Photoshop. Het biedt grotendeels dezelfde functionaliteit en heeft geen abonnementsvorm. De nieuwste Affinity, dat nu in eigendom is van Canva, is zelfs helemaal gratis.
Affinity Photo was afgelopen maand niet langer te koop. Op de website stond aangekondigd dat er iets groots aan zat te komen. Nu is het dan zover. De nieuwe Affinity is aangekondigd en je kan er gratis gebruik van maken.
Affinty is overgenomen door Canva. Dat veroorzaakte enige onrust in de Affinity community. Een abonnementsvorm werd verwacht. Daarvoor in de plaats kan je het nu gratis gebruiken.
Zit er een adder onder het gras? Affinity/Canva verzekert van niet. Het is levenslang gratis te gebruiken, inclusief de updates die (in de toekomst) zullen volgen. Het enige wat je niet ter beschikking hebt is Canva AI.
Voor het gebruik van Canva AI is er een abonnement nodig. Je krijgt dan functies zoals generatief vullen, canvas uitbreiden, portrait blur, zwart-wit foto's inkleuren, achtergrond verwijderen, en alles waar AI voor ingezet wordt.
Het is lastig om de prijzen voor een Pro Plan op de website te vinden. Na wat zoeken kom je dan bij de website van Canva uit. Je krijgt de Canva AI functies voor 110 euro per jaar, per persoon.
Maak je geen gebruik van AI, dan betekent dit dat je met deze Affinity perfect uit bent. Je kan Affinity vinden op de website. Maak een account aan en download het programma.
