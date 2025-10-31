Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel - 90 euro voordeel! Word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Software

Nando Harmsen

De nieuwe gratis Affinity Photo

vrijdag 31 oktober 2025, 13:31 door | 50x gelezen | 0 reacties

Affinity Photo is het alternatief voor Photoshop. Het biedt grotendeels dezelfde functionaliteit en heeft geen abonnementsvorm. De nieuwste Affinity, dat nu in eigendom is van Canva, is zelfs helemaal gratis.

Affinity Photo was afgelopen maand niet langer te koop. Op de website stond aangekondigd dat er iets groots aan zat te komen. Nu is het dan zover. De nieuwe Affinity is aangekondigd en je kan er gratis gebruik van maken.

Affinty is overgenomen door Canva. Dat veroorzaakte enige onrust in de Affinity community. Een abonnementsvorm werd verwacht. Daarvoor in de plaats kan je het nu gratis gebruiken.

Nando affinity canva


Zit er een adder onder het gras? Affinity/Canva verzekert van niet. Het is levenslang gratis te gebruiken, inclusief de updates die (in de toekomst) zullen volgen. Het enige wat je niet ter beschikking hebt is Canva AI.

Nando affinity ai 1


Voor het gebruik van Canva AI is er een abonnement nodig. Je krijgt dan functies zoals generatief vullen, canvas uitbreiden, portrait blur, zwart-wit foto's inkleuren, achtergrond verwijderen, en alles waar AI voor ingezet wordt.

Nando affinity ai 2


Het is lastig om de prijzen voor een Pro Plan op de website te vinden. Na wat zoeken kom je dan bij de website van Canva uit. Je krijgt de Canva AI functies voor 110 euro per jaar, per persoon.

Maak je geen gebruik van AI, dan betekent dit dat je met deze Affinity perfect uit bent. Je kan Affinity vinden op de website. Maak een account aan en download het programma.


De cursus Starten met Affinity Photo



Affinity Photo is het beste alternatief voor Adobe Photoshop. Bekijk de cursus Starten met Affinity Photo op Photofacts Academy en leer wat dit programma voor jou en je fotografie kan betekenen.



Volg de link Starten met Affinity Photo voor de cursus op Photofacts Academy.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 19 november 2025

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 12 december 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

woensdag 18 februari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Software
home
Creatieve Technieken met Bart Siebelink
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

41.156 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord