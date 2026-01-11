Download (vandaag) gratis ON1 Effects 2025



Mocht je dit artikel pas later lezen, dan heb je pech. De software is waarschijnlijk niet meer gratis te krijgen.



ON1 Effects 2025 is een programma (losstaand of als plug-in) waarmee je filters kunt toepassen op je foto's. In bovenstaande video is te zien hoe je het bijvoorbeeld kunt gebruiken op een landschapsfoto.



In ruil voor de gratis software wordt je wel gevraagd je e-mailadres en naam achter te laten. Dus je zult waarschijnlijk wel toekomstige promotiemails in je inbox ontvangen. Desondanks een leuke manier om eens kennis te maken met dit pakket.



