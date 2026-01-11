Meer: Software
Download (vandaag) gratis ON1 Effects 2025
zondag 11 januari 2026, 15:51 door Elja Trum
ON1 maakt fotobewerkingssoftware. Zij geven tot 12 januari 2025 gratis hun programma ON1 Effects 2025 weg. Normaal betaal je hier zo'n 70 euro voor.
Mocht je dit artikel pas later lezen, dan heb je pech. De software is waarschijnlijk niet meer gratis te krijgen.
ON1 Effects 2025 is een programma (losstaand of als plug-in) waarmee je filters kunt toepassen op je foto's. In bovenstaande video is te zien hoe je het bijvoorbeeld kunt gebruiken op een landschapsfoto.
In ruil voor de gratis software wordt je wel gevraagd je e-mailadres en naam achter te laten. Dus je zult waarschijnlijk wel toekomstige promotiemails in je inbox ontvangen. Desondanks een leuke manier om eens kennis te maken met dit pakket.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
