Je workflow verbeteren met je eigen Lightroom scripts

VariŽren op het thema

Bestandsnaam + directory naam Bestandsnaam + ISO waarde, brandpuntafstand en sluitertijd geschikt om in Excel te plakken.

Variant 1: bestandsnaam plus directory

"bestandsnaam plus directory.lua"

varFileName = varFileName .. photo:getFormattedMetadata('fileName') .. "

"

varFileName = varFileName .. photo:getRawMetadata('path') .. "" .. photo:getFormattedMetadata('fileName') .. "

"

..

photo:getRawMetadata('path')

Variant 2:

"Bestandsnaam plus camera informatie.lua"

varFileName = varFileName .. photo:getFormattedMetadata('fileName') .. "

"

varFileName = varFileName .. photo:getFormattedMetadata('fileName')

.. " " .. photo:getRawMetadata('aperture') .. " " .. photo:getRawMetadata('focalLength35mm') .. " " .. photo:getRawMetadata('shutterSpeed').. "

"

Achtergrond informatie

Lua

Lightroom SDK

Maar het is nog veel leuker dat je met deze code ook kunt gaan variŽren op het thema. Stel je wilt de bestandsnamen inclusief de directory zien, dan hoef je maar ťťn regel te veranderen. Of je wilt een overzicht van de brandpuntafstand, ISO waarde enzovoorts en dit in Excel plakken.Voortbordurend op deze code gaan we twee variaties doen:Maak een kopie van het script dat je hierboven gemaakt hebt en sla deze op onder de naamJe kunt dit script ook uit mijn repository downloaden.Vervang deze regeldoor deze regelZoals je ziet plakken we de directory voor de bestandsnaam.Kleine toelichting: in de taal Lua kun je teksten (strings) aan elkaar plakken doorte gebruiken en haal je met het commandode directory van ieder bestand op. Welke commando's allemaal beschikbaar zijn, vind je in de SDK handleiding. Voor meer informatie zie de volgende paragraaf., even Lightroom opnieuw opstarten en zie, je hebt nu twee scripts in je menu!Opnieuw, maak weer een kopie van je eerste script bestand en geef deze de naamEn ook nu geldt dat je dit script ook uit mijn repository downloaden.Stel je wilt de sluitertijd, de ISO waarde en de brandpuntafstand van alle geselecteerde foto's kopieren en in Excel plakken.Vervang de regeldoor deze regelsLet op: Hoewel het eigenlijk ťťn regel is, heb ik deze wat netter geformatteerd., even Lightroom opnieuw opstarten en zie, je hebt nu drie scripts in je menu!In deze paragraaf vind je meer technische achtergrond informatie voor als je scripts of plug-ins wilt maken.Lua is de naam van de programmeertaal die Adobe, de maker van Lightroom, heeft gekozen voor het schrijven van scripts en plug-ins.De Lightroom SDK is de programmeerinterface waartegen je je programma's schrijft. Meer informatie kun je hier vinden Je dient vervolgens in te loggen met je Adobe ID. Vervolgens kun je op deze pagina de SDK informatie van Lightroom downloaden. Zoek naar "Lightroom Classic".Let op: om de bovenstaande code te draaien hoef je deze informatie niet te downloaden. Echter als je informatie wilt over welke functies allemaal tot je beschikking staan, dan is deze informatie cruciaal.