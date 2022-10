Luminar AI catalogus omzetten naar Luminar NEO

Je kunt de migratie tool downloaden nadat je ingelogd bent in je Skylum Account. Daar vind je de migratie tool onder de tab My Software. Let op, het is alleen beschikbaar wanneer je zowel Luminar AI als Luminar NEO in bezit hebt.



Bewerkingen die je in Luminar AI hebt gedaan, en die niet in Luminar NEO beschikbaar zijn, worden wel meegenomen naar de nieuwe catalogus. Je zult ze echter niet meer kunnen wijzigingen.



De migratie tool werkt alleen wanneer je de nieuwste Luminar NEO versie ge´nstalleerd hebt. Dit is Luminar NEO 1.4.1 of later. Zorg er dus voor dat je alles up to date hebt voor je met de migratie begint.



En wees bovenal verstandig, en maak eerst een backup. Gewoon voor de zekerheid.



Bekijk de Luminar NEO cursus op Photofacts Academy

Ben je in het bezit van Luminar NEO, en wil je meer weten over de mogelijkheden die dit programma heeft? Op Photofacts Academy is een complete cursus Starten met Luminar NEO te vinden waarin alles over het programma uitgelegd wordt.Het is een vervolg op de cursus Luminar AI, de variant van Luminar NEO die voor het grootste deel dezelfde functionaliteiten heeft.