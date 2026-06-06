Maskers in Adobe Camera Raw krijgen een doezelaar

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Maskers in Adobe Camera Raw krijgen een doezelaarzaterdag 6 juni 2026, 22:11 door Nando Harmsen | 87x gelezen | 0 reacties
De automatische maskers van Adobe werken goed. Bij complexe en fijnmazige selecties zie je nog altijd dat de randen niet perfect zijn. Adobe Camera Raw geeft nu de mogelijkheid om een doezelaar toe te passen, en de rand te verschuiven.
Automatische maskers met behulp van beeldherkenning (AI-maskers) werken tegenwoordig goed en nauwkeurig. Soms zijn ze té nauwkeurig, waardoor er bij een bewerking al snel rand-effecten te zien zijn.
Vooral bij takken en bladeren in een luchtmasker is dit snel te zien. De automatische masker-opties in Lightroom missen echter één belangrijke optie: de doezelaar (feather) optie om de randen te verzachten.
In het lineair, radiaal en penseelmasker bestaat de doezelaar. Hiermee kan je een zacht verloop maken zodat er geen abrupte overgangen zijn. Bij de automatisch gegenereerde maskers bestaat dit niet.
In de nieuwste update van Adobe Camera Raw (ACR) krijg je nu wel een doezelaar optie, samen met het verschuiven van de rand. Hiermee heb je de controle over de overgangen van automatische maskers
Deze optie is vooralsnog uitsluitend in ACR te vinden. Het zal ongetwijfeld ook aan Lightroom en Lightroom Classic toegevoegd worden. Misschien al met de volgende update. Dit is iets om naar uit te kijken.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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