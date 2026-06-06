Maskers in Adobe Camera Raw krijgen een doezelaar



Deze optie is vooralsnog uitsluitend in ACR te vinden. Het zal ongetwijfeld ook aan Lightroom en Lightroom Classic toegevoegd worden. Misschien al met de volgende update. Dit is iets om naar uit te kijken.



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