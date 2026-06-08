Prijsvergelijk van software met en zonder abonnement

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Prijsvergelijk van software met en zonder abonnementmaandag 8 juni 2026, 22:22 door Nando Harmsen | 72x gelezen | 0 reacties
Het abonnement dat je bij Adobe moet afsluiten om gebruik te maken van software is een doorn in het oog van velen. Een eenmalige aanschaf wordt als beter en goedkoper gezien. Maar is het echt zoveel beter en goedkoper? Ik zet alles op een rijtje.
Je kan software kopen, of 'leasen'. Dat laatste is het vaak verafschuwde abonnement. Het betekent maandelijkse kosten en het 'niet in bezit hebben' van software. Daar staat tegenover dat je altijd up-to-date software hebt.
Dat je de software niet in bezit hebt betekent dat je het na stoppen van een abonnement niet meer kunt gebruiken. Van de andere kant, heb jij nog CDroms of DVD's liggen met software die oud en achterhaald is..?
Los daarvan, het lijkt inderdaad dat maandelijkse kosten een software pakket duur kunnen maken, of het duur kunnen doen lijken. Maar wat kost het nu werkelijk vergeleken met een aanschaf van een software pakket?
Daarvoor leg ik drie vergelijkbare professionele sotware pakketten naast elkaar: Adobe Lightroom, DxO PhotoLab en Capture One.
Ik reken de kosten over drie jaar om voor software met een eenmalige aanschaf een upgrade mee te nemen. Drie jaar, omdat je misschien niet elk jaar een update zou willen doen. Bij een abonnement zijn upgrades altijd inbegrepen.
Adobe Lightroom abonnement
Ik neem Adobe als uitgangspunt. Voor een eerlijk vergelijk is het goed om op een rijtje te hebben wat deze software je biedt. Afgezien van updates krijg je de onder andere de volgende software en mogelijkheden:
- Lightroom Classic
- Lightroom Desktop
- Lightroom Mobile
- 1 TB cloud opslag
- Uitgebreide masker-opties waaronder AI gegenereerde maskers
- Clone brushes en AI verwijderen
- AI ruis reductie en superresolutie
- panorama
- HDR
- Perspectiefcorrectie
Je betaalt hiervoor jaarlijks een bedrag van 144,33 euro. Daarvoor krijg je alle updates met eventueel nieuwe functies. Voor drie jaar is dat 432,99 euro. Hou er rekening mee dat dit het Lightroom abonnement is (14,74 euro/maand) en dat is zonder Photoshop.
DxO PhotoLab
Voor DxO PhotoLab betaal je een eenmalige aanschaf voor 239,99 euro. Een toekomstige upgrade naar een nieuwe versie komt op 119,99 euro. In totaal is dat 359,98 euro. Dit is goedkoper dan een abonnement bij Adobe.
Om dezelfde functionaliteiten te hebben, moet je bij DxO wel extra stukjes software erbij nemen. DxO PhotoLab bevat geen panorama, HDR, perspectiefcorrectie en cloudopslag. Deze functionaliteiten heeft het programma niet standaard ingebouwd.
Om alle functionaliteiten te hebben moet je NIK collection, DxO FilmPack en DxO ViewPoint erbij kopen. Het enige wat dan nog ontbreekt is de panorama-mogelijkheid. Die heeft DxO niet en daar zal je andere software voor nodig hebben.
Als pakket kost dit alles 389.99 euro. Upgrades zijn los, 119,99 euro voor PhotoLab, 79,99 euro voor FilmPack en 69,99 euro voor ViewPoint. Alles samen kost DxO 659,96 euro.
Dit is overigens zonder NIK collection of een cloud abonnement. Neem je NIK collection erbij, dan komt het totaal voor DxO met bijna dezelfde functionaliteiten als Adobe op 918,95 euro.
Voor een externe cloudopslag moet je rekening houden met 10 euro per maand voor 2 TB opslag. Voor drie jaar is dit 360 euro. Om eerlijk te zijn delen we dit door twee om op de 1TB uit te komen (180 euro).
Capture One
Voor Capture One is alles wat lastiger, aangezien er zowel een abonnement te verkrijgen is, als een eenmalige aanschaf. Een abonnement is 19,33 euro per maand zonder cloud en 26,42 euro met cloudopslag en software voor tablet en smartphone.
Met cloudopslag kost een Capture One abonnement voor drie jaar 951,12 euro. Echter, een licentie zonder abonnement is 369,00 euro. Dit is zonder cloudopslag of software voor tablet of smartphone. Een upgrade krijg je met 20% korting (295,20 euro).
Helaas weet ik niet welke functionaliteiten Capture One heeft. Indien functies zoals HDR en panorama (bijvoorbeeld) er niet bij zitten, heb je daar aanvullende software voor nodig. De prijs kan dus nog anders worden als je vergelijkbare functionaliteiten hebt.
Alles op een rijtje
Ik zet alles op een rijtje voor drie jaar sofware kosten met grotendeels vergelijkbare functionaliteiten en cloudopslag, en één update in deze drie jaar.
De bedragen zijn inclusief 1TB cloudopslag, en eventuele extra modules om zoveel mogelijk dezelfde functionaliteiten te hebben. Alleen met Capture One is het onzeker of je alles hebt voor dit bedrag.
- Voor Adobe: 439,99 euro
- Voor DxO: 1098,95 euro
- Voor Capture One (licentie): 844,20 euro
- Voor Capture One (abonnement): 951,12 euro
Natuurlijk ben je bij DxO en Capture One nooit verplicht om upgrades te kopen. Net zo min als je de 180 euro aan cloudopslag erbij hoeft te nemen, of de extra modules van DxO. Maar om het vergelijk eerlijk te maken moet je ze er wel bij tellen.
Je kan zeggen, dat na een upgrade je wederom drie jaar verder kan met de software onder licentie. En dat klopt. In dat geval zou je het Adobe abonnement voor zes jaar moeten tellen, wat dan neerkomt op 879,98 euro. Het Capture One abonnement negeer ik dan voor het gemak...
Dit is niet om je over te halen om het ene software pakket, danwel een andere software pakket te nemen. Het is om je bewust te maken van de kosten die bij het gebruik professionele software voor fotografie komt kijken.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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