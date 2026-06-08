Prijsvergelijk van software met en zonder abonnement



Met cloudopslag kost een Capture One abonnement voor drie jaar 951,12 euro. Echter, een licentie zonder abonnement is 369,00 euro. Dit is zonder cloudopslag of software voor tablet of smartphone. Een upgrade krijg je met 20% korting (295,20 euro).



Helaas weet ik niet welke functionaliteiten Capture One heeft. Indien functies zoals HDR en panorama (bijvoorbeeld) er niet bij zitten, heb je daar aanvullende software voor nodig. De prijs kan dus nog anders worden als je vergelijkbare functionaliteiten hebt.





Alles op een rijtje

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Ik zet alles op een rijtje voor drie jaar sofware kosten met grotendeels vergelijkbare functionaliteiten en cloudopslag, en één update in deze drie jaar.De bedragen zijn inclusief 1TB cloudopslag, en eventuele extra modules om zoveel mogelijk dezelfde functionaliteiten te hebben. Alleen met Capture One is het onzeker of je alles hebt voor dit bedrag.- Voor Adobe: 439,99 euro- Voor DxO: 1098,95 euro- Voor Capture One (licentie): 844,20 euro- Voor Capture One (abonnement): 951,12 euroNatuurlijk ben je bij DxO en Capture One nooit verplicht om upgrades te kopen. Net zo min als je de 180 euro aan cloudopslag erbij hoeft te nemen, of de extra modules van DxO. Maar om het vergelijk eerlijk te maken moet je ze er wel bij tellen.Je kan zeggen, dat na een upgrade je wederom drie jaar verder kan met de software onder licentie. En dat klopt. In dat geval zou je het Adobe abonnement voor zes jaar moeten tellen, wat dan neerkomt op 879,98 euro. Het Capture One abonnement negeer ik dan voor het gemak...Dit is niet om je over te halen om het ene software pakket, danwel een andere software pakket te nemen. Het is om je bewust te maken van de kosten die bij het gebruik professionele software voor fotografie komt kijken.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.