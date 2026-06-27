Adobe neemt Topaz Labs over en gaat functies opnemen in Photoshop

Meer: Software
Adobe neemt Topaz Labs over en gaat functies opnemen in Photoshopzaterdag 27 juni 2026, 16:32 door Elja Trum | 79x gelezen | 0 reacties
Adobe heeft aangekondigd Topaz Labs over te willen nemen. Topaz is vooral bekend van software waarmee je met behulp van kunstmatige intelligentie foto's en video's kunt verscherpen, vergroten en ontdoen van ruis.
Adobe wil de technologie van Topaz Labs gaan verwerken in onder andere Adobe Firefly en de programma's binnen Creative Cloud. Het ligt voor de hand dat we de technieken op termijn terug gaan zien in programma's als Photoshop en Lightroom.
Betere beeldkwaliteit met AI
Topaz Labs ontwikkelt al ruim twintig jaar software voor het verbeteren van foto's en video's. De huidige programma's maken daarbij veel gebruik van AI-modellen.
Met Topaz Photo kun je bijvoorbeeld ruis verminderen, onscherpte corrigeren en kleine afbeeldingen vergroten. Topaz Gigapixel richt zich specifiek op het vergroten van beelden, terwijl Topaz Video wordt gebruikt voor onder andere het opschalen, stabiliseren en herstellen van videobeelden.
De software analyseert het beeld en probeert ontbrekende details op een geloofwaardige manier te reconstrueren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij foto's die met een hoge ISO-waarde zijn gemaakt, sterk uitgesneden beelden of oude foto's met een lage resolutie.
Adobe beschikt zelf uiteraard ook al over vergelijkbare technieken. Denk bijvoorbeeld aan de AI-ruisreductie en Super Resolution in Lightroom en Camera Raw. Met de kennis en modellen van Topaz kan Adobe deze mogelijkheden waarschijnlijk verder verbeteren.
Integratie in Creative Cloud
Adobe heeft nog niet bekendgemaakt welke functies precies in welke programma's terechtkomen. Het bedrijf noemt wel Adobe Firefly, Firefly Services en de Creative Cloud-programma's als bestemmingen voor de techniek van Topaz.
Voor fotografen zijn Photoshop en Lightroom daarbij de meest voor de hand liggende programma's. Topaz biedt momenteel al plug-ins aan waarmee de software vanuit Photoshop en Lightroom gebruikt kan worden.
Door de techniek rechtstreeks in de Adobe-programma's te verwerken, kunnen dergelijke verbeteringen straks mogelijk worden uitgevoerd zonder een foto eerst naar een apart programma of een externe plug-in te sturen.
Ook voor videomakers kan de overname interessant zijn. Topaz beschikt over technieken voor het stabiliseren van beelden, het verhogen van de beeldfrequentie, het verwijderen van ruis en het opschalen van videomateriaal. Deze functies zouden op termijn een plek kunnen krijgen in Premiere Pro of andere videoprogramma's van Adobe.
AI lokaal uitvoeren
Een ander interessant onderdeel van de overname is Neurostream. Met deze technologie van Topaz kunnen relatief grote AI-modellen lokaal op een computer worden uitgevoerd.
Veel generatieve AI-functies werken momenteel via de cloud. Daarbij moet een foto of video eerst naar een server worden gestuurd om daar verwerkt te worden. Lokale verwerking kan sneller zijn en zorgt ervoor dat bestanden de computer niet hoeven te verlaten.
Volgens Adobe kan de technologie van Topaz helpen om geavanceerde AI-functies sneller en goedkoper beschikbaar te maken op gewone computers.
Topaz blijft voorlopig zelfstandig verkrijgbaar
Adobe zegt dat de programma's van Topaz Labs na het afronden van de overname zelfstandig verkrijgbaar blijven via de website van Topaz. Ook bestaande klanten zouden ondersteuning blijven ontvangen.
Topaz-topman Eric Yang blijft na de overname leidinggeven aan het Topaz-team.
Wat er op langere termijn met de losse programma's, plug-ins en abonnementen gebeurt, is nog niet bekend. Bij eerdere overnames werden technieken uiteindelijk vaak verwerkt in bestaande Adobe-programma's. Het is dus goed mogelijk dat steeds meer Topaz-functies rechtstreeks onderdeel worden van Creative Cloud.
Overname nog niet definitief
Adobe en Topaz Labs hebben een definitieve overeenkomst gesloten, maar de overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders. De bedrijven verwachten dat de transactie in de tweede helft van 2026 wordt afgerond.
Welk bedrag Adobe voor Topaz Labs betaalt, is niet bekendgemaakt.
Voor fotografen met een Creative Cloud-abonnement kan de overname uiteindelijk positief uitpakken. Goede ruisreductie, verscherping en vergroting van foto's kunnen hierdoor beter worden geïntegreerd in de bestaande workflow.
Voor gebruikers die Topaz juist als zelfstandig alternatief voor Adobe gebruiken, blijft het voorlopig afwachten hoe lang de programma's daadwerkelijk los verkrijgbaar blijven en onder welke voorwaarden.
Meer weten over Photoshop fotobewerking?
Bestel dan nu direct ons boek de Photoshopbijbel met daarin 101 concrete tips voor fraaie fotobewerking. In combinatie met een Photofacts Academy jaarlidmaatschap heb je helemaal een goede deal.
Op Photofacts Academy vind je 10+ cursussen over Photoshop. Zo heeft Photoshop geen geheimen meer voor je.
» Bestel direct de Photoshopbijbel én een jaar lang toegang tot al onze 125+ cursussen (met korting)
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 8 juli 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 14 augustus 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 18 november 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
Prijsvergelijk van software met en zonder abonnement
door Nando Harmsen
-
Maskers in Adobe Camera Raw krijgen een doezelaar
door Nando Harmsen
-
Het credit-systeem voor AI van Adobe
door Nando Harmsen
-
Adobe Cloud gebruiken voor smartphone foto's
door Nando Harmsen
-
Adobe meld: niet compatible. Wat nu?
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.700 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.