Nieuwe updates in Adobe Lightroom

Nieuwe updates in Adobe Lightroomwoensdag 29 april 2026, 21:21 door Nando Harmsen | 51x gelezen | 0 reacties
Adobe heeft in april 2026 voor Lightroom en Lightroom Classic een update uitgebracht met enkele prettige aanpassingen aan de programma's. In dit artikel krijg je een overzicht van de aanpassingen.
Met deze update zijn er natuurlijk verbeteringen aan stabiliteit en snelheid doorgevoerd. Daaronder valt een snellere downloadsnelheid met cloudsynchronisatie, maar ook de prestaties van de schuifregelaars.
Wie veel met grote bestanden en Photoshop werkt, kent de PSB-bestanden wel. Deze PhotoShop Big bestanden worden nu ook ondersteund in Lightroom.
Voor wie geassisteerd selecteren gebruikt, is het het gebruik van kleine scherptediepte beter in te stellen. Hiermee wordt het selecteren nauwkeuriger. Ook afwijkingen in belichtingen zijn beter in te stellen.
Een ander AI-gebaseerde aanpassing is de mogelijkheid om een moodboard in FireFly te maken van een selectie foto's in Lightroom. Je kan op een eenvoudige manier een moodboard maken, aanpassen, indelen en zelfs aanpassen.
Er zijn een aantal nieuwe presets toegevoegd die gebaseerd zijn op de uitstraling van klassieke films. Je kan ze in sterkte aanpassen, of als uitgangspositie gebruiken voor verdere bewerkingen.
De meest prettige aanpassing is misschien wel het uitvoeren van AI-functies op de achtergrond. Je hoeft niet meer te wachten tijdens Ruis verwijderen, RAW-details en Superresolutie. Terwijl ze uitgevoerd worden kan je verder werken.
De gebruiker van Lightroom (LR) heeft ook de mogelijkheid gekregen om AI-zoekfuncties te gebruiken. Hiermee vind je een foto door te zoeken op beschrijving. Dit werkt los van sleutelwoorden.
De laatste aanpassing betreft het uitsnijdgereedschap. Je kan tijdens het uitsnijden inzoomen en de foto op het beeldscherm verplaatsen door de spatiebalk ingedrukt te houden. Zo kan je nauwkeuriger croppen.
Heb je de update nog niet geïnstalleerd, doe dat dan via de Creative Cloud app.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
